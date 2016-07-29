وفاة عبدالله العسكر عضو مجلس الشورى السعودي

توفي عضو مجلس الشورى وأستاذ التاريخ المعروف الدكتور عبدالله العسكر، إثر حادث مروري بالإسكندرية صباح اليوم الجمعة، حيث كان يقضي إجازته السنوية هناك، وسيصلى عليه غدا العصر بمسجد الملك خالد في أم الحمام في الرياض.

ولد الدكتور العسكر عام 1952م، في محافظة المجمعة (180 كلم شمال العاصمة الرياض)، وهو عضو في مجلس الشورى السعودي منذ عام 2009، كما أنه عضو مجلس كلية الآداب ورئيس قسم التاريخ في جامعة الملك سعود.

حصل على دكتوراه في الفلسفة من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس- أميركا 1985م تخصص تاريخ إسلامي والتاريخ الوسيط للجزيرة العربية، وهو مؤسس ورئيس وعضو عدد من اللجان العلمية، مثل جمعية دراسات الشرق الأوسط بأميركا، والجمعية التاريخية الأميركية، والجمعية الجغرافية الأميركية، واتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة، والجمعية التاريخية السعودية، وجمعية السعودية للآثار، وجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون، وقصف بدمشق.