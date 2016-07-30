إحالة أم عذبت أطفالها للتحقيق في خيبر

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية خالد أبا الخيل أن الوزارة باشرت أمس الجمعة، الأم المعنفة لثلاثة أطفال في محافظة خيبر بمنطقة المدينة المنورة، والمتمثلة في تعرض طفل واثنتين من شقيقاته للإهمال الشديد، والحجز داخل المنزل دون تغذية صحية ورعاية صحية، مما نتج عنه أضرار نفسية وجسمية لحقت بالحالات.

وأكد "أبا الخيل" أن الوزارة وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة في محافظة خيبر والمدينة المنورة، نقلت الحالات فوراً للمدينة المنورة، ومعاينتها من قبل المختصين، مشيراً إلى صدور توجيه باستقبال الطفل بمركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة؛ لسوء حالته وحاجته للرعاية الطبية تحت إشراف فريق طبي متكامل، في حين تمّت استضافة شقيقتيه في وحدة الحماية الاجتماعية بالمدينة المنورة.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أنه بعد الاطلاع على الحالات المعنفة بمحافظة خيبر اتضح أن والدة الأطفال غير مهيأة للقيام برعاية وشؤون أبنائها، وتمّت إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وأبان "أبا الخيل" أن الحالات ستخضع للدراسة الدقيقة، والتعرف على أسباب ما تعرضوا له من تعنيف، والرفع للجهات المختصة لمحاسبة المقصرين حسب ما ينص عليه نظام حماية الطفل من الإساءة والإيذاء.

ودعا المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن حالات العنف الأسري عبر الاتصال على مركز تلقي بلاغات العنف "1919".

وزار ظهر اليوم ‫ مدير الشؤون الاجتماعية بالمدينة المنورة سعيد الغامدي دار الحماية الاجتماعية للوقوف على حالة طفل خيبر‬ المعنف، يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي شنت هجوما على أم في محافظة خيبر مارست العنف ضد أبنائها "فتاتين وطفل" سجنا وتجويعا في هاشتاق،. #تعنيف_طفل_في_خيبر وثبت لدى الجهات المختصة سوء المعاملة وضعف الرعاية ولم يظهر على أجساد الأبناء ما يشير إلى تعرضهم للعنف البدني، وتشكيل فريق طبي وتأهيلي لمتابعة حالته بعد أن ساء وضعه الصحي.