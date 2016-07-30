الملك سلمان والعاهل المغربي يبحثان القضايا المشتركة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مقر إقامته بمدينة طنجة في المملكة المغربية اليوم، الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقد رحّب الملك محمد السادس، بخادم الحرمين الشريفين، متمنياً له طيب الإقامة في المملكة المغربية.

بدوره، أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن شكره وتقديره للملك محمد السادس، على ما وجده ومرافقوه من حُسن الاستقبال في المملكة المغربية.

عقب ذلك جرى تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض العلاقات الأخوية بين المملكة والمغرب، وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر الاستقبال، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، ونائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلاء بن علي العقلاء.

كما حضره من الجانب المغربي، مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية محمد حصاد، وقائد الدرك الملكي الفريق أول حسني بن سليمان، ومدير عام الأمن الوطني محمد عموش.