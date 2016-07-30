سفارة المملكة بنيودلهي: لا وجود لسجناء سعوديين في الهند

أعلنت سفارة السعودية في نيودلهي، اليوم السبت، أنه لا صحة لمقتل سعوديين في أعمال عنف وقعت بأحد السجون الهندية، وأكدت أنه لا وجود لسعوديين في السجون الهندية.

وذكرت السفارة في تغريدات نشرتها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل قليل: "بالإشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الهندية حول مقتل مواطنين سعوديين في أعمال العنف، التي وقعت اليوم السبت 25/10/1437هـ في سجن Sajiwa Central بمقاطعة امفال في ولاية مانيبور الهندية. تود السفارة التوضيح بأنه بالاستفسار من الجهات الهندية المختصة حول صحة ما نشر أفادت بأن الخبر غير صحيح. كما تود السفارة الإيضاح أنه والحمد لله لا يوجد أي مواطن سعودي في السجون الهندية".