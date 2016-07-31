أمير الشرقية لعمدة تاروت: وطنك يفخر بك

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الأحد لعبد الحليم بن حسن آل كيدار عمدة #جزيرة_تاروت والذي تعرض لإطلاق نار من مجهولين حرص القيادة كل الحرص على سلامة أبنائها وحفظ الأمن رغم كل ما يقوم به الإرهابيون من محاولات للإخلال بالأمن واستهداف رجال الأمن والعاملين في القطاعات الحكومية وكذلك #المدنيين.

وقال إن القيادة والوطن يقفان صفاً واحداً في مكافحة هؤلاء #المجرمين والقضاء عليهم و"لن تثنينا هذه المحاولات عن ردعهم والقبض عليهم".

وأضاف: "إن هذه الإصابة تعتبر وسام شرف، فالوطن يعتز بأبنائه الشرفاء الذين يدافعون عن وطنهم في جميع القطاعات سواءً #العسكرية أوالمدنية وهذا حق الوطن على أبنائه".