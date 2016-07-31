أين هي الأوقاف ؟!

•أوقاف جدة ومساجد جدة وأئمة جدة وحكايات الناس مع بعضها هي حكايات مثيرة للجدل وصمت ورقود الأوقاف عن القيام بالدور المطلوب هو أمر عجيب في زمن مخيف ومن يصدق أن في بعضها «أئمة « ووعاظاً غير سعوديين !! وإن وجد الإمام السعودي المؤهل تجد النائب الأول أجنبياً والنائب الثاني كذلك، وقد تحدثت سابقاً في مقال عن حي الثعالبة ومخاوف عمدته الأستاذ محمد العويس وملاحظاته التي قدمتها في نقاط صغيرة لمساجد تدار بطريقة مخالفة للقانون تماماً، والحقيقة أن ذلك المقال جاء ليحرك المياه الراكدة التي تعيشها الأوقاف ، وقد سعدت كثيراً بتواصل الكثير من القراء الغيورين على وطنهم والمحسنين ،وقد سمعت منهم الكثير وكل اتصالاتهم تركزت في أملهم الكبير في أن تتحول الأوقاف الى إدارة نشطة تمارس دورها الهام في متابعة المساجد وتفعيل النظام وتنفيذه في فكرة الخطبة وفكر الأئمة والوعاظ المؤهلين ومتابعة كل ما يجري في داخل المسجد عن قرب ورقابة ملزمة !! ..،،،

• ذلك لأن بعضها يمارس كل ما لم يكن في حسبان أحد بدءاً بمكبرات الصوت التي يفترض ألا يزيد عددها عن اثنين، لا (20) أو أكثر حتى لا يكون الضجيج سمة !! ومن يصدق أن أحد أصدقائي قال لي إنه ذات يوم قال «آمين» رداً على إمام آخر في مسجد آخر !!،هذا وهو يصلي في مسجد الحي ،وهي حقيقة مزعجة أن يتحول الحي كله إلى ضجيج وتتداخل أصوات المساجد مع بعضها البعض بطريقة لافتة ومزعجة جداً ،وكم كتبنا عن ذلك وكل ما نريده هو أن يكون المسجد أنموذجاً جميلاً لدين يكره الأذى بكل أنواعه وصفاته ولا دليل على رقود إدارة الأوقاف سوى المخالفات التي أخذت تكبر لتصبح واقعاً مفروضاً !!...،،،

•( خاتمة الهمزة ) ... كيف لا نخاف !! والإمام أجنبي والمؤذن والنائب أيضاً وكل هذا يحدث في زمن الإرهاب النشط والحرب التي يديرها أعداؤنا علينا.. إذن أين نحن ..وأين هي إدارة الأوقاف !؟ .. وهي خاتمتي ودمتم.

* نقلا عن "المدينة"