القضاء يحدد اليوم مصير سعودي فرقه "نسب" عن زوجته

ينتظر مواطن سعودي أن تضع الجلسة المقرر عقدها اليوم حداً لقضية "عدم تكافؤ نسب" فرقته عن زوجته في محكمة العيينة شمال #الرياض .

ويأمل المواطن علي القرني وزوجته مها التميمي أن تنتهي هذه القضية بعد أن حضر عدد من الشهود في الجلسة السابقة وأكدوا على صحة نسب القرني.

وقال مصدر مطلع على القضية إن القاضي حدد جلسة اليوم الأحد للنظر في القضية، بعد أن طلب في جلسة سابقة الاستماع لشهادة أعيان قبيلة القرني، والتي عقدت بسببها جلسة في محكمة بلقرن جنوب المملكة، وفق "عكاظ".

كما ذكر المصدر أنه من المقرر أن ينظر القاضي في جلسة اليوم بالشهادة التي أدلى بها شيوخ وأعيان قبيلة القرني. ومن المتوقع أن يصدر من خلالها حكماً نهائياً في القضية لصالح علي القرني وزوجته.

