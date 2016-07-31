القوات السعودية نجحت بالتصدي للحوثيين على مساحة 450 كلم

أكثر من ألف وأربع مئة وسبعين كيلومتراً، هي امتداد #الحدود_السعودية اليمنية. رقم كبير يصاحبه تعقيد جغرافي، حيث يتعرج خط الحدود الكثير من #الجبال و#الوديان والتضاريس الصعبة إلى جانب عشرات القرى المتقابلة.

نحو أربع مئة وخمسين كيلومتراً هي المساحة التي تشهد توتراً حدودياً منذ انطلاق عمليات قوات التحالف بقيادة #السعودية لإعادة الشرعية في اليمن، حيث تحرص ميليشيات الحوثي وأنصار المخلوع على استهداف تلك المنطقة من خلال إلقاء المقذوفات ومحاولات اختراق بشري لا تتوقف، في مقابل انتشار واسع للقوات السعودية على طول #الشريط_الحدودي، التي تنفذ عمليات كبيرة، حيث يتم تمشيط تلك الحدود من خلال الكاميرات الحرارية وطائرات الاستطلاع إلى جانب العمليات الراجلة من أفراد القوات السعودية من مختلف القطاعات.

بعض تلك التضاريس الوعرة لا يمكن مراقبتها من خلال الأجهزة المتقدمة نظرا لكثرة #الجبال والمرتفعات التي تضمها، ولكن بمجرد تحديد أي محاولة اختراق تقوم القوات السعودية بالرد عليها سريعاً. على مدى هذا الشريط الحدود قضي على المئات من أفراد #ميليشيات_الحوثي وأنصار المخلوع في الأسابيع الأخيرة.

ورغم المحاولات المستمرة من قبل الميليشيات لمحاولة دخول الأراضي السعودية فإنها لم تتمكن، حيث إن سكان كافة القرى والمحافظات السعودية التي تقع على الشريط الحدودي يمارسون حياتهم الطبيعية دون أي تغير.