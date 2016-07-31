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بالفيديو.. أمطار جازان تداهم مسرح الجامعة ومبانٍ حكومية

المصدر: الرياض – العربية.نت
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أعلنت جامعة جازان تعليق الدراسة اليوم الأحد للطلبة الدارسين في #الفصل_الصيفي، نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة والتوقعات باستمرار العواصف الرملية المصحوبة بهطول أمطار غزيرة.

وتداول مغردون على مواقع #التواصل_الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر أمطارا غزيرة في #شوارع_المدينة، اضطرت خلالها الدفاع المدني إلى إخلاء وإيواء 29 أسرة تضررت منازلهم من مياه الأمطار وقطع #التيار_الكهربائي.

وأدت الأمطار إلى انهيار مسرح جامعة جازان، وإغراق #صالات مطار الملك عبد الله بالمدينة، كما داهمت مباني مديرية الشؤون الصحية.

كلمات دالّة

#الفصل الصيفي, #التواصل الاجتماعي, #شوارع المدينة, #التيار الكهربائي, #صالات

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