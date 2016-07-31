عسيري: الحدود السعودية خط أحمر ولن نقبل بأي مساس بها

أعلن اللواء أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، في اتصال هاتفي مع قناة "الحدث"، أن "الحدود السعودية خط أحمر ولن نقبل بأي مساس بها".

وقال عسيري إنه "على المجتمع الدولي تحديد مصير #مشاورات_الكويت بعد مماطلة الانقلابيين"، مشيراً إلى أن المملكة تقوم بإبلاغ المبعوث الأممي بشكل مستمر بخروقات المتمردين".

كما لفت إلى أن "الأزمة الحالية يمنية-يمنية والسعودية والتحالف ليسا طرفاً فيها" وأن "الحملات الحوثية على الحدود السعودية ليس لها أي هدف عسكري"، مؤكداً أن "حملات التحالف العربي ستستمر حتى ينتهي الانقلاب على الشرعية في اليمن". وتابع قائلاً إن "حدود السعودية عصية سواء على الانقلابيين أو على أي طرف آخر".

وأضاف عسيري أن "الحوثيين أرسلوا بأطفال مجندين للقتال على الحدود السعودية".