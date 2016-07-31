ملثمون يصيبون عمدة تاروت بـ 13 طلقة

13 طلقة نارية حاولت إصابة عمدة جزيرة تاروت، عبدالحليم كيدار، مساء أمس في #القطيف شرق #السعودية ، حيث تعرض لطلق ناري أمام منزله الكائن في حي الدشة من قبل 3 أشخاص ملثمين يحملون أسلحة نارية، وحاول الجناة إصابة العمدة بإطلاق نار عليه داخل سيارته.

وأوضح مساعد الناطق الإعلامي باسم شرطة #المنطقة_الشرقية ، النقيب محمد الدريهم، أن مركز شرطة تاروت تلقى بلاغا من قبل أحد المستوصفات بمحافظة القطيف عن إسعاف مواطن خمسيني نتيجة تعرضه لطلق ناري، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن تعرضه للإصابة من قبل مجهولين، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة، لافتا إلى أن الجهات المختصة بـ #الشرطة باشرت إجراءات الضبط الجنائي للحادثة للكشف عن ملابساتها.