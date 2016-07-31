هذه آخر كلمات الشهيد عبد الرزاق الملحم

تداول مغردو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على نطاق واسع، فيديو للشهيد النقيب عبدالرزاق الملحم وهو يوجه رسالة للشعب السعودي قبل استشهاده. ويظهر الشهيد الملحم مع أحد زملائه وهما على خط النار، يخاطب الشعب السعودي قائلاً: "نحن سيفك سيدي اضرب بنا رأس الشقاء. خذ بنا دوامة الإعصار أمرك سيدي".

ودشن مغردون في "تويتر" هاشتاغ تحت عنوان " #استشهاد_النقيب_عبدالرزاق_الملحم "، شارك فيه ألف ممن عبروا عن حزنهم على النقيب الشهيد.

واستشهد النقيب الملحم في جبل مخروق في منطقة #نجران بعد أن صدت القوات السعودية المشتركة هجوماً واسعاً للميليشيات على المنطقة وأوقعت خسائر كبيرة في صفوف عناصر الميليشيات، بحسب المصادر الأمنية.

وتابع: "خرجت أكثر من مرة لمساندته تحديداً ولكني أجده يقاتل باستبسال ويضحك ويرفع من معنويات أفراده. أقسم بالله أنك تنسى الموقف اللي أنت فيه بسبب أنك تشاهد هذا الرجل".