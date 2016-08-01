الحكم بقتل مواطن سعودي أحرق محكمة في القطيف

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانةة متهم (سعودي الجنسية) بقيامه رفقة أحد الأشخاص برمي قنبلتي مالتوف حارقتين على #المحكمة_العامة بمحافظة القطيف مما أدى إلى إحراق أجزاء منها في عام 1433هـ.

كما شارك في أحد التجمعات المثيرة للشغب والتي نتج عنها قيام أحد المشاركين فيها بإطلاق النار من سلاح ناري مسدس على مدرعة لرجال الأمن وإصابته أثناء تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن وهروبه من المكان ثم هروبه من أحد #المستشفيات بعد تلقيه العلاج رغم محاولة منعه من إدارة المستشفى وإخباره بتبليغ #الشرطة.

وخروجه في عدد من #المسيرات والمظاهرات وأعمال الشغب والتجمعات المحظورة وترديد الهتافات المناوئة للدولة وإشعال النار في الإطارات ووضعها في طرق المارة بقصد قطع الطريق والإخلال بالأمن وترويع الآمنين وإعاقة قوات الأمن عن القيام بعملها والمشاركة في #برامج التواصل الاجتماعي ( الواتس آب ، الزلو) مع آخرين في مجموعات هدفها تداول صور ومقاطع فيديو لأحداث الشغب في القطيف والبحرين.

ونشر مواقع وأماكن التجمعات المثيرة للشغب وقيامه من خلالها بالإساءة إلى ولاة أمر هذه البلاد بالسب والشتم واستخدام البرنامجين في تحديد أماكن نقاط التفتيش الأمنية والتحذير منها وتدخله في #الشؤون_الداخلية لدولة شقيقة ومجاورة (البحرين) من خلال تعاطفه مع #مثيري_الشغب فيها وتأييده لهم. ولشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه فقد قررت #المحكمة قتله تعزيراً.