جازان.. رد عنيف على مواقع حوثية بعد استشهاد 4 مواطنين

يظهر فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، دبابة تابعة للقوات السعودية المشتركة في محافظة ظهران الجنوب، وهي تستهدف تجمعاً لميليشيات الحوثي داخل اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية باندلاع اشتباكات متفرقة عند قرية الربوعة ومنفذ علب الحدودي، كما استهدفت طائرات التحالف العربي مواقع للميليشيات محاذية للحدود.

من جانبها، أكدت مصادر أمنية في نجران إعادة القوات السعودية المشتركة انتشارها على طول الحدود، وتمشيط المدفعية السعودية وطائرات الأباتشي لها، خصوصاً منطقتي تنصاب الحدودية وجبل مخروق، اللتين شهدتا في الأيام السابقة محاولات تسلل فاشلة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وقصفت المدفعية السعودية في منطقة جازان قبالة محافظتي الطوال والخوبة مواقع تابعة للميليشيات، بهدف تدمير منصات إطلاق الصواريخ والمقذوفات العسكرية، كما تواصل مروحيات الأباتشي تمشيطها للمنطقة لرصد أي تحركات.

كذلك ردت القوات السعودية المشتركة على استهداف مواقع الميليشيات قبالة محافظة صامطة الجنوبية، بعد سقوط مقذوف من قبل الأخيرة على قرية الصيابة المتاخمة للحدود، واستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

وكانت القوات السعودية قد كبدت الميليشيات الانقلابية في الأيام الماضية خسائر بشرية بالعشرات خلال محاولات تسلل لهم إلى الأراضي السعودية، خاصة في مناطق نجران وظهران الجنوب والخوبة.