حال «غزل» سعودية!

حال غزل، لا هي عذرية ولا هي حققت الوصال بين السعوديين والسينما، قصة تبدو صالحة لأن تكون أول فيلم سينمائي يعرض في صالات العرض المرخصة التي ستأتي قريباً، يكتبه الناس ويخرجونه، وسيكونون أبطاله.

في أي سوق تجارية مغلقة «مول» تدلف إلى قسم أو ركن ألعاب الأطفال، فتجد ركناً فيها اسمه «سينما الأبعاد الثلاثية» أو «سينما الرعب»، أو أي مسمى آخر، لها باب مغلق، وعليه حارس أو قاطع تذاكر، وفي الداخل منصة من ثلاثة إلى خمسة صفوف، يمكن للعائلات الدخول والاختيار بين عشرة أفلام ترتكز على مبدأ محاكاة الواقع «سيميوليشن». في المهرجانات السياحية والثقافية تعرض شاشات ضخمة، ما هي إلا شاشات سينمائية، لكنها تكون على المسرح، أشياء مختلفة ما بين أفلام فائزة أو أخرى قصيرة، وكان آخرها مهرجان الكوميديا في أبها. هناك مسابقات سينمائية، ومهرجانات للسينما فاز بها أشخاص وفازت فيها أفلام وكتبت عنها الصحف، وربما تمت برعاية مسؤول حكومي وجهات رسمية، وأسميها رسمية لأن الحكومة هي من تنفق عليها، مثل جمعية الثقافة والفنون. في المناسبات الرسمية للوزارات وفي المؤتمرات لا بد من «فيلم» وثائقي قصير في كل حفلة خطابية، تطفأ الأنوار وتصدح الموسيقى التصويرية، ولا يبقى إلا أكواب الذرة ورقائق «الناتشوز» المكسيكية. كل قاعات المناسبات والمسارح تتحول في السعودية إلى ما يشبه قاعة العرض السينمائي، لكن من دون شباك تذاكر.

يقرر طرف أن «السينما» مفسدة للمجتمع، أو حتى يتطرف ويقول إنها حرام، فيرد طرف آخر عليه داحضاً حججه، ومتهماً إياه بأنه ضد الحرية والترفيه البريء، وحرمان السياحة الداخلية من ملايين الدولارات التي تنفق في الجوار الخليجي، ويظلان يتجادلان، وتتشوه صورة الفكرة الأساسية، وينحرف موضوع النقاش إلى أبعد وأعمق، وصولاً إلى كلمات كبيرة، مثل العقائد والفضيلة والتغريب. السينما في السعودية تعكس جزئية من الحوار الفكري، فالنخب - إذا اتفقنا على نخبويتها - تقدم خطاباً كبيراً جداً في قضية صغيرة جداً، تمارس تقريباً في ركن ألعاب الأطفال كل يوم، وهي حال مرت بها قضايا ثانوية كثيرة، مثل أطباق الاستقبال الفضائي، وأجهزة الهاتف الجوال بالكاميرا، والعباءة على الرأس، وغيرها مما أشغل به النخب الجماهير، فأصبح حراكهم الاجتماعي تحكمه ثنائية الرفض والتأييد لأي من الطرفين، وعليه بات الشكل العام للنقاشات هو مجرد تحزب لأحدهما، ولم يسأل الكثيرون أنفسهم: ماذا أريد أنا؟ وماذا أمارس فعلاً؟

كثير من الفشل يشوب المشاريع الاجتماعية التي تندرج تحتها المشاريع الاقتصادية والسياحية والترفيهية، وصولاً إلى التعليمية والثقافية في السعودية، لأن هناك ما يمكنني تسميته استغلال «النخب» لبقاء بعض الأحوال معلقة أو مترددة، حتى وإن كانت أشياء صغيرة، لأنها تختبر مدى تبعية الناس لهذا الطرف أو ذاك، والناس أصيبوا بالملل والاستنزاف المالي، جراء بحثهم عن تفاصيل ترفيهية واهية، فيدفع رب الأسرة نحو ثمانية دولارات للمقعد الواحد، ليشاهد صغاره فيلم محاكاة سخيفاً مدة ثلاث دقائق!

* نقلاً عن "الحياة"