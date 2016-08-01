معنفو خيبر يكشفون تفاصيل جديدة عن طرق تعذيبهم

كشفت إحدى بنات السيدة التي عنفت أبناءها في "خيبر" معلومات جديدة حول طرق التعذيب الذي تعرضت له وإخوتها من والدتهم الأربعينية، حيث تم عزلهم وتجويعهم لفترات طويلة وضربهم بقسوة متناهية، وذلك على مدى عامين.

وفيما رفض الطفل العودة للمنزل مجدداً، لكنه آثر الصمت برا بوالدته، قالت مصادر إن الأم تعاني من أمراض نفسية..

وكان مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة، احتضن المعنفين الثلاثة بعد أن تم نقلهم من محافظة خيبر، فيما آوى مهجع دار الحماية للفتيات بالمنطقة فتاتين من ضحايا التعنيف، في حين استضاف مركز التأهيل الشامل الطفل الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.