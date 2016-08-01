"مسك الخيرية" تطلق البرنامج التدريبي "الصحفي الشامل"

أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز #مسك_الخيرية بالتعاون مع قناة #العربية ، أمس الأحد 26 شوال 1437هـ، الموافق 31 يوليو 2016م، برنامجا تدريبيا يحمل اسم "الصحفي الشامل" ويضم عشرة شباب وشابات سعوديين، يتدربون خلاله على أشكال الإنتاج الإعلامي تقنياً وتحريرياً بدءاً بجمع المعلومات وتوثيقها حتى إعادة إنتاجها وإخراجها كمنتج إعلامي نهائي يقدم للمتلقي، وذلك تفعيلاً لمبادرات ملتقى الإعلام الرقمي "شوف" في نسخته الثالثة، إذ يشكل البرنامج أحد المبادرات التي تم إطلاقها في دورة الملتقى للعام الماضي.

وتمتد فترة البرنامج الذي يقام في مقر قناة العربية في #الإمارات العربية المتحدة، حتى يوم الخميس 8 ذي القعدة 1437هـ الموافق 11 أغسطس 2016م، حيث سيقوم متخصصون في القناة بتدريب الشباب والشابات على القدرات الفنية والتقنية بما فيها أساسيات التصوير والمونتاج التلفزيوني، ليصبح الصحفي ذاته قادرا على إنتاج عمل تلفزيوني متكامل لوحده بما يغنيه عن فريق العمل المباشر.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المتدربين العشرة، المهارات الأساسية اللازمة لممارسة العمل الصحفي المتلفز، وتتوزع ساعات الدورة التسعون على مجموعة من التدريبات العملية و النظرية والنقاشات البناءة تخص أدوات ومهارات الإنتاج الإعلامية المختلفة، وأهمها تلك ذات العلاقة بالإنتاج التلفزيوني، فيما تتكون الدورة من شقين الأول نظري والآخر عملي يسيران بالتوازي، وصولا لتمكين المنتسب إعداد تقرير تلفزيوني متكامل.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي ليؤكد على أهداف "مسك الخيرية" من إقامة ملتقى الإعلام الرقمي "شوف"، والتي تتمثل في إبراز المقدرة الوطنية في الإعلام المرئي، ورفع الوعي لدى الشباب وتسخير أدوات الإعلام المرئي الرقمي لخدمة وتنمية الوطن، وإتاحة فرص اللقاء وتوطيد علاقة التعاون والشراكة بين المواهب الشابة الجديدة وبين المستثمرين والجهات ذات العلاقة، حيث تدرك "مسك الخيرية" أن الإعلام هو أحد أهم قنـوات نقل الخبرات والثقافات والأفكار، لذا يعتبر الإعلام من أولويات اهتمـام المؤسسة.

ويعد ملتقى "شوف" أحد مبادرات مسك الخيرية ويقام سنوياً ليلامس الواقع ويسلط الضوء على الإعلام المرئي الجديد وقضاياه، وتسهم في رفع الوعي لدى الشباب لتسخير هذه الأداة وتفعيل هذا السلوك لخدمة وطنهم.