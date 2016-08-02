افتتاح أول مجمع اتصالات نسائي بالرياض

شهدت مدينة الرياض، افتتاح أول مجمع اتصالات نسائي مستقل، في حي الرمال بشرق الرياض، بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأكد مدير برنامج التوطين الموجه بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور إبراهيم الشافي خلال كلمته في حفل الافتتاح، أن توطين قطاع الاتصالات باكورة لجهود الوزارة في توطين وظائف القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه سيتبعه توطين لعدد من الأنشطة الأخرى لزيادة حصة السعوديين والسعوديات في سوق العمل تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

واطلع الشافي على التسهيلات التي قدمتها الوزارة والمؤسسات من أجل تحفيز السعوديين والسعوديات للدخول في هذا المجال، ومنها برامج التدريب المجاني في مجالات الصيانة وخدمة العملاء والمبيعات المقدمة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبرامج دعم الأجور المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية، والقروض المقدمة من البنك السعودي للتسليف والادخار.

وأوضح أن الوزارة لمست التعاون الإيجابي من رجال الأعمال العاملين في المجال ودعمهم للقرار والتزامهم بتوطين الوظائف في القطاع وتوظيف أبناء الوطن من الشباب والفتيات، موجهاً شكره لرجال الأعمال والمستثمرين في القطاع على جهودهم، داعياً لاستمرار هذه التعاون الإيجابي مع الوزارة.

من جانبه، أفاد وكيل الوزارة للبرامج الخاصة عبدالمنعم الشهري، بأن الوزارة تسعى من خلال مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 إلى رفع مشاركة المرأة في سوق العمل سواء كصاحبة عمل أو عاملة، بالتعاون مع شركائها من أصحاب الأعمال.