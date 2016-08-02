السعودية.. إحباط تهريب نصف طن حشيش في عرض البحر

أحبطت دوريات حرس الحدود بقطاع فرسان التابعة لمنطقة #جازان عملية #تهريب لأكثر من نصف طن حشيش عبر قارب بحري.

وأفاد المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر الحربي، بأن رجال #حرس_الحدود بمنطقة جازان تمكنوا الاثنين من إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف طن من مادة الحشيش المخدر، حيث تم الاشتباه في قارب أثناء دخوله إلى المياه السعودية في حدود مسؤوليات قطاع فرسان.

وأشار الحربي أنه باعتراضه للتحقق من وضعه اتضح وجود 3 أشخاص من الجنسية اليمنية على متنه وبحوزتهم 509.75 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، حيث تم القبض عليهم وضبط ما بحوزتهم من المادة المخدرة، كما تمت المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.