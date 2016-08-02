بالفيديو.. مضاربة بين 3 أشقاء في جدة تحيلهم للسجن

أحالت شرطة محافظة #جدة متورطين في #فيديو مضاربة بحي السبيل في جدة إلى جهة الاختصاص.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي، في إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي، والذي يوثق قيام شخصين بالاعتداء على ثالث بالضرب، أن مركز شرطة البلد تسلم محضر دوريات الأمن، المتضمن حدوث مضاربة بين 3 أشقاء من جنسية إفريقية بحي السبيل لخلاف سابق بينهم.

وأشار العقيد القرشي إلى أن المضاربة أسفرت عن إصابة اثنين منهما، وتم نقلهما للمستشفى وغادرا بعد تلقي العلاج اللازم، وأحيلا إلى جهة الاختصاص.

وكان مواطن وثق من خلال مقطع فيديو رجلين أثناء اعتدائهما على شخص ثالث وضربه بطريقة قاسية، وقيل إن الحادث وقع في أسواق الخيمة جنوب جدة.

ويُظهر المقطع قيام الرجلين بضرب الثالث بالطوب على رأسه، حتى سقط الأخير مغشياً عليه، فيما حاول بعض المارة إبعادهما عنه.