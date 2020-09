عطيّة السكارى

العبارة يستعملها البعض لمديح من يُبالغ بالعطاء.

سأجد من يتفق معي أن محنة الإنفاق مرض لا تنفع فيه العيادات التخصصية، ولا مبضع جراح. فقد شوهد أحد الشرقيين يخرج من كازينو بعد أن فقد مبلغا كبيرا من المال ذكرته الصحافة.

ومن ضمن الأسئلة التى طرحتها صحافة اليوم التالي على مدير الكازينو سؤال: هل سمح لك الزبون بذكر اسمه وخسارته الكبيرة وإتاحة ذلك لعامة الناس؟ رغم أن بلاده تمر بأحلك الأزمات؟

قال المدير: إنه (أي الزبون) هو الذي أعطانا الإذن بالتصريح باسمه ومركزه المالي ومقدار خسارته في ليلة واحدة. وقالها الزبون بالعبارة الإنجليزية It is nothing - قياسا بما يملك.

أرى أن البذخ غير المبرر يسير بخط متواز مع المس العقلي، - والغريب أنه إذا تكررت مثل تلك الأخبار والأحداث سنجد من يقول: هذا حلاله، وهو أدرى. أو بالعاميّة "من حصّل شيء يستاهله" – مع أن ذلك المبذر لم يُحصّل المال بالكد والعرق (هذا معنى حصّل) – وربما انطبق عليه مثل عامي آخر يقول: اللي يسهل مدخاله يسهل مطلاعه.

لم تكن جزيرة العرب ولا أهلها يُدخلون في معارفهم التجارية ولا في مسيرات عملهم شيئا اسمه البذخ، قصدي قبل قرون. رغم كونهم أنعموا في الهند والبحرين والعراق والشام. نعم أبوابهم كانت مفتوحة للضيف والزائر، ولا يدعون ضائقة تمر على أبناء جلدتهم في الغربة إلا وبذلوا ما يقدرون عليه من مساعدة وعون. لكننا بدأنا نسمع عن الكرم الجنوني في الخمسينيات الميلادية عندما فتحت بلدان عربية كل وسائل الترفيه للخليجيين. فجاءت ثقافة (النقوط) وهو الإكرام الخرافي لراقصة أو مغنيّة، بل والسعي بواسطة الأدلاء للارتباط بها بالزواج الشرعي. ومن يحتفظ بصحافة تلك المرحلة سيرى أخبار زواج الراقصة فلانة من الثريّ العربي فلان، أو طلاق المغنية تلك، وحتى أخبار العشاق الذين أهدوا لخليلاتهم الشيء الكثير من مال وعقار.

الوطن العربي الذي كان في السابق يجذب عشاق البَسَاطة والطبيعة، بات اليوم عبارة عن تفاخر محرّم بين كبار شخصيات السياسة والرياضة والمال والأعمال، المستعدين لصرف آلاف الدولارات في ليلة بهيجة وسط الفنادق الأسطورية.

أسماء كبيرة طبعت حوافرها على شوارع مدن البهجة في عواصم السياحة.. والخيبة! حتى باتت رؤية مشاهير لطالما لاحقتهم عدسات الكاميرات مألوفة واعتيادية لدى سكان مدن أوروبا وأميركا.

كرم طائش أعجز أن اربطه بالكرم العربي وأقرب ما يقال عنه عبارة عامية تصف العطية الكبرى بأنها (عطيّة سكارى)..

* نقلاً عن "الرياض"