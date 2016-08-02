مستشفى سعودي ينقذ كويتياً حاول الانتحار

نجح فريق طبي في مستشفى أُحُد بالمدينة المنورة في إنقاذ شاب كويتي حاول الانتحار بقطع رقبته بآلة حادة. وأوضح مدير المستشفى الدكتور سامي الرحيلي أن قسم الطوارئ استقبل المصاب وهو في وضع حرج، بعد إحالته من أحد المستشفيات من خارج المنطقة، مشيرا إلى أنه اتضح لهم بأنه حاول على الانتحار بقطع جزء من رقبته.

وذكر الرحيلي أن الفريق الجراحي بقيادة استشاري الأنف والأذن والحنجرة الطبيب السعودي الدكتور متوكل حجاج، أجرى عملية الترميم للحنجرة بالكامل وتمكن من إعادة الصفة الوظيفية لها، مبيناً أن القطع كان كبيراً، إلا أنه لم يصل للشريانين السباتيين رغم تجاوزه ما هو أدنى منهما ولا يوجد تفسير علمي لذلك، بحسب صحيفة "عكاظ".

من جهته، أوضح الدكتور متوكل حجاج الذي قاد الفريق الجراحي لإجراء العملية أنه قد تم التجهيز للحالة قبل وصولها بعد التنسيق مع الجهة المحول منها المريض، ما ساعد في سرعة إجراء العملية التي استغرقت 4 ساعات تقريبا.