الملك سلمان يبحث مع العاهل الأردني الأوضاع بالمنطقة

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مقر إقامته بمدينة طنجة في المملكة المغربية، اليوم الأربعاء، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر الاستقبال الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار وزير الداخلية، والأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلاء بن علي العقلاء.

كما حضر من الجانب الأردني، مستشار الملك للشؤون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل بن محمد الزبن، والمبعوث الخاص للملك الدكتور باسم عوض الله، ومستشار الملك عبدالله وريكات.