د. العسكر.. عاشق التاريخ

عند فقد عزيز تصاب بحيرة، تتشابك أمامك كل الطرق التي لا تدري من أين تبدأ، فهناك الكثير من المواقف قد حدثت بينك، وبين فقيدك الذي كنت تشاركه ويبادلك المشاركة في المجال الذي كان قاسماً مشتركاً يتمثل في (الكتاب/ الكتابة)، وسأكسر الحيرة بأن أبدأ بصفته الشخصية لكونها المفتاح الذي سيشرع الباب للدخول في عوالم د.العسكر المميزة.

أهم صفة، التواضع فتعامله كان مع الناس سوياً يؤْثرهم على نفسه ما حببه في قلوب الجميع من معارفه اجتماعياً وثقافياً، فهو في الحي الذي يسكنه مقدرٌ ومحبوب، وفي العمل الذي يجمعه بطلاب العلم والأساتذة في الجامعة له مكانته من التقدير العلمي، يأخذ ويعطي في مجال تخصصه (التاريخ) عشقاً وعملاً.. فكان مثال الأستاذ نذر نفسه لكي يسعى في ميادين، ومدن، وقارات بعيدة، منها ذهب إلى المكان ليقف عليه ويطبق ما قرأ وما سمع، ثم يحلل بالمشاهدة التي تتكون بالفكر والتعمق لكي يصل إلى مبتغاه.

كتب وتعلم، وعلّم في التاريخ العربي الإسلامي، وكان منطلقه من التاريخ الإسلامي في كافة حقبه، وفي التاريخ الحديث المعاصر كانت كتاباته تتسم بالاتزان، وأهم شيء كان يحرص عليه المصداقية - سواء في التاريخ المحلي، أو العالمي، شارك في الندوات العالمية في أقطار عديدة.

وكان لافتاً بما يقدم من معلومات استطاع بالبحث والتنقيب أن يتحصل عليها، وبهذا أضاف العديد من المعلومات والمعارف التاريخية، إلى ما هو مدون عن تاريخ المملكة، وترجم ما تأكد أنه يستحق الترجمة ..

كتاباته التي يشارك بها في باب حروف وأفكار في جريدته «الرياض»، امتازت بالرؤية الصحيحة في معالجة الأحداث التي تنبئ عن رجل علم ومواقف، يُجسّد حبّ الوطن والكفاح في تعرية الإرهاب، وكيف يتوجب على المواطن أن يكون درعاً واقياً للوطن، كما يعمل المرابطون من أبنائنا على الحدود مضحين بأرواحهم حماية للوطن والذب عن كرامته.. بالوسيلة التي يستطيع أن يشارك، بالقلم، أو ما يتقن..

صفة العالم المؤرخ هي صفة د.عبدالله العسكر، فهو متعمق في التاريخ طوال مسيرته، ومع عجلة الزمن المتجهة إلى الأمام، نمواً وتطوراً فهي في فكره من الأولويات.

كان من منزله إلى عمله، وإذا عاد للمنزل كان مكانه الأثير لديه مكتبته الضخمة التي تحوي فنون المعرفة والعلم وركيزتها (التاريخ)، وآثاره الشاهد المتمثل في كتبه ومقالاته، فهو رجل علم وعاشق للتاريخ، يشهد له كل من عرفه وزامله في الجامعة ومجلس الشورى بعمق المعرفة والتواضع الجم، وحسن الخلق..

فعزائي لنفسي في صديق، ولكل محب له من الأقربين والأبعدين..

* نقلا عن "الرياض"