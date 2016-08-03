6 سعوديين على متن الطائرة الإماراتية القادمة من الهند

أعلنت شركة طيران الإمارات أن 6 سعوديين و11 إماراتياً كانوا على متن رحلتها القادمة من الهند والتي تعرضت لحادثة احتراق خلال عملية هبوط اضطراري قامت بها في مطار دبي الدولي، الأربعاء.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على تويتر أن 282 راكباً كانوا على متن الطائرة، بينهم 226 هنديا، و24 بريطانيا، و6 أميركين و6 سعوديين و5 أتراك وأربعة إيرلنديين، وأستراليان، وبرازيليان، وألمانيان، وماليزيان، وتايلنديان، وكرواتي ومصري، وبوسني، إلى جانب لبناني، وفلبيني وجنوب إفريقي، وسويسري وتونسي.

وأكدت أن جميع الركاب بخير ولا توجد أي إصابات، مشددة على حرصها التام على سلامة الركاب وإعطائهم الأولوية.

وكان الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لدبي على تويتر، أعلن عن تأجيل إقلاع جميع الرحلات المغادرة من مطار دبي وتحويل جميع الرحلات القادمة لمطارات أخرى، على خلفية تعرض طائرة تابعة لطيران الإمارات لحادث في المدرجات.