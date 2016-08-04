الداخلية السعودية تعزز مراقبة جدة والطائف بالكاميرات

دفع ارتفاع معدلات الجريمة في عدد من أحياء محافظتي #جدة و #الطائف، وزارة الداخلية إلى تعزيز نظام المراقبة بالكاميرات الثابتة.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن نظام المراقبة بالكاميرات الثابتة يشمل منطقة #مكة_المكرمة والحرم، حيث تغطي منطقة مكة المكرمة ما يقارب 18 ألف كاميرا ثابتة، تشمل كاميرات القطاعات الأمنية والجهات الخدمية الأخرى، بحسب "المدينة".

وأشار المصدر إلى أن تعزيز هذه الأحياء بنظام المراقبة بالكاميرات الثابتة سيدعم تواجد العناصر الميدانية، حيث سيتم مراقبة المداخل والمخارج ورصد التحركات بشكل دقيق ومتابعة المركبات أو الأشخاص المشبوهين حين ترددهم على هذه الأحياء، وتمرير البلاغات عن التحركات بشكل أدق للعناصر الميدانية من دوريات أمنية وسرية.

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أكد انخفاض معدل الجريمة في المملكة في العام الماضي، بنسبة 10.01%، استناداً للوقوعات اليومية للجرائم التي باشرها رجال الأمن في الأجهزة الأمنية المعنية بذلك العام وبلغت حوالي 96 ألف جريمة.

وسجلت أعلى نسبة في مدينة الرياض بـ 27.4%، تليها العاصمة المقدسة بنسبة 12.2%، وبفرق بسيط جاءت عقبها محافظة جدة بنسبة 12.1%، فيما جاءت محافظة ينبع بالمعدلات الأعلى نسبة إلى كل 100 ألف من السكان بمعدل 54 جريمة، تليها #المدينة_المنورة بـ 28.38 جريمة، ثم العاصمة المقدسة بـ 28 جريمة، فمحافظة الطائف بـ 27 جريمة.