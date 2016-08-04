السعودية.. وفاة شخص وإصابة اثنين في انهيار موقع تجاري

أدى انهيار موقع تجاري تحت الإنشاء في منطقة حائل شمال السعودية إلى وفاة شخص وإصابة آخرين أثناء قيامهم بأعمال صب الخرسانة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي لـ "العربية.نت"، أن فرق الدفاع المدني بمدينة حائل باشرت في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء، حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء أثناء القيام بأعمال صب الخرسانة بحي النقرة، واتضح أن اثنين من المقيمين نُقلا للمستشفى لإصابتهما جراء الانهيار، فيما رُجح أن الثالث لم يستطع مغادرة الموقع وقام المنقذون من رجال الدفاع المدني بأعمال رفع أنقاض المبنى حتى تم تحديد مكانه وتمكنوا من إخراج جثمانه.