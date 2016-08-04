بالصور.. هوت الأمطار بالمقابر فاستنفر الناس لدفن موتاها

استنفر سكان أحد أحياء بلدية محافظة "أبوعريش" السعودية لإعادة دفن 200 قبر بعد أن هوت إلى باطن الأرض نتيجة مياه الأمطار، محملين البلدية مسؤولية انتهاك حرمة الأموات.

وأوضح السكان أن تأخر المقاول التابع للبلدية في بناء سور مقبرة حي السلام أدى إلى كشف المقبرة وتسرب مياه الأمطار للقبور، وفق "الوطن".

كما أشار أحد المواطنين إلى أنه وأبناء الحي استأجروا معدة لجلب الحصى والرمل للقيام بإعادة دفن 200 قبر بعد أن هوت إلى باطن الأرض، لافتاً إلى أن مسؤولي البلدية والمقاول لم يستجيبوا لمطالبهم ونداءاتهم في دفن القبور وإعادتها.

من جهة أخرى، أكد رئيس البلدية المكلف، محمد فقيهي، الأربعاء، تسرب مياه الأمطار إلى المقبرة من الجهة الجنوبية التي لا توجد بها أعمال، وأنه تم توجيه المقاول بسرعة بناء الجدار، ودفن القبور التي تأثرت من تجمع المياه. كما أوضح أنه سيتم معالجة كل الأضرار، وتم البدء في أعمال المقبرة منذ منتصف رمضان الماضي بعد أن تمت إزالة الجدار القديم، وإخراج المخلفات، وصب القواعد والرقاب التي تعتبر مراحل مجدولة لعمل المقاول الخاص.