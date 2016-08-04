دعم الجمعيات الاستهلاكية

كلما تأسست جمعية استهلاكية أكدت اتساع دائرة الوعي الاقتصادي لدى المواطنين وبشرت بدائرة أكثر اتساعا وشمولا. الوعي الذي يؤكد على استثمار حق المواطن في أن يكون شريكا في العمل التجاري، فلا يتوقف عند حدود الاستهلاك تاركا السوق لتجار الجملة والتجزئة يتحكمون في مصيره، يوفرون السلع حين يريدون ويحجبونها حين يشاؤون، وبين هذا وذاك يرفعون الأسعار كلما عنت لهم فرصة في موسم، وكلما ادعوا ندرة في السلع أو شحا في بلد المنشأ.

الجمعيات الاستهلاكية التي تعتبر المواطن المساهم فيها شريكا في العملية التجارية بدءا من توفير السلع وانتهاء بنصيبه من الأرباح مرورا بما يحصل عليه من نقاط توفر له تخفيضا في السعر عند الشراء ونصيبا أكبر من الربح عند توزيع الأرباح، هذه الجمعيات الاستهلاكية عند اكتمال الدور الذي تقوم به وتمكنها من الاستيراد المباشر للسلع كما يتيح لها نظامها ذلك سوف تشكل المنافس القوي للتجار القادر على منعهم من التلاعب في الأسعار والحائل بينهم وبين تضامنهم لجني الأرباح من قوت المواطنين. هذه الجمعيات الاستهلاكية التي بشرت الأخبار بتأسيس واحدة منها في بني ظبيان بمنطقة الباحة تحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومي لها، دعم لا يتوقف عند توفير الدعم المادي بل تسهيل الإجراءات وتسريعها، فلا تصبح الإجراءات البيروقراطية عائقا دون إنشاء جمعيات جديدة أو تعطيل لتوسع جمعيات قائمة، وإذا كان توفير المواقع الإستراتيجية التي يمكن للجمعيات الاستهلاكية إنشاء فروعها عليها مرتبطا بالشؤون البلدية وأمانات المدن فإن من واجب الشؤون البلدية والأمانات أن تسهل حصول الجمعيات على الأراضي الممنوحة لها، أو أن توافق على تأجيرها الأراضي المناسبة بأسعار رمزية تقديرا لما تقوم به من دور في دعم الاقتصاد الوطني الذي يجعل من المواطن شريكا وليس مستهلكا فحسب.

* نقلا عن "عكاظ"