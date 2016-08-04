لعِب "الكريكت" فظهرت سيارة فجأة لتصدمه وتهرب

وثق مقطع فيديو متداول في "يوتيوب" لحظة قيام قائد سيارة بدهس أحد الوافدين عمداً في إحدى الساحات بمحافظة العيدابي بمنطقة جازان والهرب من الموقع.

ويبدو في الفيديو عدد من الوافدين الذين يمارسون لعبة "الكريكت" ليلاً في إحدى الساحات، فيما ظهرت سيارة جيب تمر في الساحة، قبل أن ينحرف بها قائدها تجاه أحد الوافدين ويصدمه عمداً، ما أدى لسقوطه على الأرض بقوة.

وفر المعتدي من الموقع بسيارته، فيما هرع من كانوا بالساحة باتجاه رفيقهم، وقاموا بحمله بغية إسعافه، فيما لم يعرف مدى الإصابة التي تعرض لها. ولا تزال الجهات الأمنية تتعقب المتهم للقبض عليه.