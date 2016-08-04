الغبار.. ضيف ثقيل على 4 مناطق سعودية

توقعت هيئة الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس، الخميس، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة وتحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق "الشرقية، والرياض، والقصيم، ونجران"، إضافة إلى أجزاء واقعة ما بين وادي الدواسر وبيشة.

وقالت الأرصاد إن السحب الرعدية الممطرة ستكون حاضرة برفقة نشاط في الرياح السطحية تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق "نجران، وجازان، وعسير، والباحة"، يمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما تزداد نسبة الرطوبة على السواحل الشرقية للمملكة، مع فرصة تكوّن الضباب خلال الصباح الباكر.