%54 من جامعات السعودية لا تزال تضم مقاعد شاغرة

كشفت إحصائية مفصلة بأوضاع القبول في الجامعات الحكومية نشرتها وزارة التعليم عن إنهاء إجراءات القبول في 7 جامعات حكومية، منها 6 تجاوزت نسبة القبول فيها الطاقة الاستيعابية المحددة، في حين توقفت جامعة واحدة على العدد المحدد للطاقة الاستيعابية للجامعة، وهي جامعة بيشة التي أنهت جميع مراحل القبول فيها.

ويأتي ذلك في وقت تجاوزت فيه 11 جامعة حكومية الطاقة الاستيعابية المعلنة للمقاعد الجامعية لبرامج الانتظام بنسبة تصل إلى 39% في بعض الجامعات، 5 منها لم تنته فترة القبول فيها حتى الآن، ما يجعل نسبة المقبولين قابلة للزيادة خلال الأيام القادمة، فيما لا تزال 15 جامعة بها مقاعد شاغرة من أصل 28 جامعة حكومية بنسبة 53.5%.

ويتوقع أن تزداد نسبة المقبولين في 5 جامعات حكومية تجاوزت نسبة القبول فيها الطاقة الاستيعابية، في حين تظهر أرقام المقبولين الذين لا تزال إجراءات قبولهم قائمة في 15 جامعة حكومية أخرى تطابق أعدادهم مع الطاقة الاستيعابية للجامعات.

كذلك تظهر بيانات القبول بالجامعات التي لم تنته فترة إجراءات القبول فيها زيادة أعداد المقبولين بجامعة الملك عبدالعزيز 11% قابلة للزيادة خلال الأيام القادمة، كما حققت جامعة الدمام نسبة زيادة تجاوزت 8% قابلة للزيادة، ومثلها جامعة شقراء بزيادة 2% حتى الآن، في حين لم تتجاوز نسبة زيادة القبول 1% في جامعتي طيبة التي كانت نسبة الزيادة فيها 0.2%، وجامعة المجمعة بزيادة 0.06% قابلة للزيادة خلال الأيام القادمة.