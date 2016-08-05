بأمر الملك سلمان.. إقامات وجوازات لـ500 ألف مقيم يمني

أصبحت مدة إنهاء إجراءات نقل المعلومات واستخراج جواز سفر للمقيمين اليمنيين في السعودية ثلاث دقائق فقط بعد أن منحت لهم بأمر الملك سلمان.

وسخرت المديرية العامة للجوازات كافة تقنياتها وأفضل كوادرها البشرية في منطقة #الرياض ومحافظة جدة لإنهاء إجراءات أكثر من نصف مليون يمني #مقيم يحتاجون لاستخراج جواز سفر، حيث استخدمت الجوازات تقنيات حديثة في تخفيف تكدس المراجعين بعمل رابط لحجز #المواعيد حتى تكون العملية تتم بسلاسة وانسيابية تنفيذا لتوجيهات سعادة مدير عام الجوازات.

وحصل العم علي، الذي بلغ من العمر ستين عاماً، وأحد المقيمين اليمنيين في #السعودية على الإقامة بعدما قدم عليها مخالفاً، وأصبح نظامياً، بفضل اتباعه نظام الإقامة والاستفادة من الفرصة التي سمحت له رغم عدم امتلاكه لأي أوراق تثبت شخصيته.

وتبدأ مراحل حصول المقيم اليمني على الجواز بحجز موعدٍ عبر #الموقع_الإلكتروني الذي خصصته #مديرية_الجوازات ثم التحقق من بياناته واستكمال باقي المرحلة مع الجهات الحكومية.

وأتاحت الخدمات الإنسانية الأساسية التي منحتها السعودية للأشقاء اليمنيين، فرصة التنقل والعمل والإقامة، في ظل #الانتهاكات المستمرة التي تحدث في بلادهم يومياً من قبل #الانقلابيين.