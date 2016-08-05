مهرجان "زي زمان" يعيد "العسّة" لذاكرة السعوديين

عادت شخصية "العسة" بكل تفاصيل مهامها الأمنية والإنسانية من خلال مهرجان #زي_زمان الذي تنظمه شركة #الطائف للسياحة والاستثمار بهدف إعادة تاريخ الطائف والزمن الجميل إلى الأذهان.

وأبهرت شخصية #العسة الذي كان يجوب الشوارع ليلاً من منتصف الليل إلى طلوع الشمس، حاملاً فانوسه وعصاه وصفارته ومتدثراً بمعطفه زوار المهرجان من المصطافين وأهالي الطائف الذين لم يكن لدى كثير منهم إلمام بتفاصيل هذه الشخصية التاريخية لحداثة أسنانهم.

وكانت إدارة المهرجان الذي ينظم في #منتجع_الكر الترفيهي قد اختارت أحد الأشخاص لتأدية دور العسة، وألبسته الزي المتعارف عليه للعسّة ليجوب أرجاء المنتجع بصافرته متفقدا للأمن وباحثا عن المخالفين، معلنا بصفارته عن كل حالة يشتبه فيها وسط إعجاب الزوار الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع شخصية العسّة.

وتعد مهنة العسة من المهن التي عُرفت بها الطائف و #الحجاز وبعض مناطق المملكة في السبعينات من القرن الماضي، حيث يقوم موظف العسة بالتجول في أزقّة الحي بعد حلول الظلام حاملاً بيده اليسرى فانوساً يستضيء به، وفي يده اليمنى عصا غليظة تعتبر بمثابة السلاح الشخصي، ولا ينفك عن صافرته التي تبعث الأمان والطمأنينة في الممرات والأزقة المظلمة التي يسلكها.

ما يذكر أن مهرجان زي زمان تنظمه شركة الطائف للاستثمار والسياحة بالتعاون مع مجلس التنمية السياحية في المحافظة، ويستمر حتى منتصف ذي القعدة القادم، ويقدم العديد من الفعاليات والأسواق التراثية التي تحكي الماضي وتنقله كما هو لأبناء العصر الحديث.