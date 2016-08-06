السعودية: استشهاد جندي على الحدود اليمنية

أعلنت #الداخلية_السعودية السبت "استشهاد جندي" من حرس الحدود، في منطقة جازان.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية #السعودية أنه "عند الساعة العاشرة وخمسين دقيقة من صباح السبت، تعرضت إحدى دوريات حرس الحدود بمركز جلاح بمنطقة #جازان وهي تؤدي مهامها في تنفيذ عمليات حفظ الأمن في الحدود الجنوبية، لإطلاق نار وقذائف هاون وصواريخ حرارية موجهة، من داخل الأراضي اليمنية".

وأضاف المتحدث في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه "تم على الفور مساندة الدورية بما اقتضاه الموقف، والرد على مصادر النيران بالمثل، والسيطرة على الوضع، بمساندة من القوات البرية".

وقد نتج عن تبادل إطلاق النار "استشهاد الجندي أول محمد بن حسين بن يحيى حناني"، على ما ذكر المتحدث.