قتل «السني» في إيران!

في الوقت الذي تحذف هي بيوت الآخرين بالطوب فإن بيت إيران من زجاج رديء الصنع ويسهل كسره في كل حين. أخيرا كُسر بيت إيران، المنافق والمدعي والمتطاول، حين أعدمت على الهوية المذهبية 21 سجينا سنيا، ويقال 36، بعدد من التهم من أبرزها الترويج للمذهب، في الوقت الذي كانت قبل أشهر تقدم دروسا للعالم في حقوق الإنسان والحريات وحق التعبير، لأن السعودية أعدمت شيعيا ثبت، بعد محاكمة طويلة ومضنية، أنه يحرض على البلد وأهلها ويخرج الناس للشارع ليقتلوا رجال الشرطة ويُقتلوا. حق التعبير مطلوب وجائز في كل مكان إلا إيران فلا حق فيها لغير المحسوبين على النظام، سياسيا ومذهبيا، الذين بإمكانهم أن يقولوا ما يشاءون ويبشروا بما يريدون تحت سمع النظام وتأييده وحمايته.

أكثر من ذلك من حق إيران، حسب الرؤية الملالية، أن تقول وتفعل ما تشاء في كل مكان من هذا العالم مع أي مواطن في أي بلد، لكن ليس من حق مواطنيها على غير مذهب النظام أن يفتح فمه أو يمارس عبادته أو يقرأ كتابا مخالفا اشتراه أو حصل عليه بالصدفة. أي أن إيران عظيمة في ديمقراطيتها خارج حدودها وشديدة في ديكتاتوريتها داخل هذه الحدود. ومع ذلك تجد من النشطاء العرب الفاسدين والمنحرفين وعديمي الشرف من يدافع عن إيران (نصيرة الضعفاء) وعن إيران التي تجري فيها انتخابات وإيران التي تصدر ثورتها لتجهض مشاريع الإمبريالية والصهيونية.!!

تستمع أحيانا لأحد القومجية الملتبسين ولا تكاد تصدق أن من يتحدث إنسان عربي يفترض أنه يعي ما هي إيران وما هي تصرفاتها على المستوى الإنساني والحقوقي والديمقراطي. وتشعر، رغم ما يبديه في حديثه من (فذلكة)، أنه يدافع عن الحياض الإيرانية كرها فقط في الحياض العربية الخليجية والحياض السعودية بالذات. ولو كان ثمن هذا الكره وطنه ذاته وحياته نفسها فإنه مستعد لدفع هذا الثمن الباهظ في سبيل أن يضار الخليجيون والسعوديون. وهذا يعني أن المسألة ليست مسألة إيران الرائدة والحضارية والديمقراطية وإنما إذا أردنا أن نتحدث بصراحة، مسألة (غل) مستحكم في بعض النفوس التي لا تستطيع أن تقبل أن يكون للخليجيين أو السعوديين صوت أو حضور من أي نوع؛ حتى لو كان هذا الحضور للحفاظ على ما تبقى من الجغرافيا والكرامة العربية التي تدوسها إيران الآن في العراق وسورية ولبنان واليمن. وستدوسها في كل مكان عربي إذا سمح لها بذلك، لأن الأمر بالنسبة للإيرانيين هو ثأر قومي تاريخي لم يخفوه طوال القرون الماضية، وما دام أنهم وجدوا أغبياء عربا يساعدونهم على أخذ هذا الثأر ويخربون أوطانهم بأيديهم فما الذي يجعل إيران لا تحاول إنجاز هذا الثأر الذي طال انتظاره.

* نقلاً عن "عكاظ"