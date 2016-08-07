إحباط محاولتي تهريب كوكايين بمطار الملك عبدالعزيز

واصلت الجمارك السعودية في مكافحة تهريب الممنوعات، ومن ذلك ما تحقق مؤخراً في جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة حيث تمكن الجمرك من إحباط محاولتين لسيدتين أرادتا تهريب كمية من مادة "الكوكايين" بلغت (2.165) كيلوغرام، عثر عليها مخبأة في أحشائهما وذلك عند قدومهما إلى المملكة عبر المطار.

وأكد عبدالله الفلاي مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي أنه عند قيام المراقبة الجمركية بإجراءات الكشف والمعاينة لركاب إحدى الرحلات اشتبهت المراقبة بإحدى السيدات التي كانت ضمن ركاب الرحلة، وتم إخضاعها للتفتيش الذاتي وعرضها على جهاز فحص الأحشاء الذي أكد إيجابية النتيجة، حيث عثر بداخل أحشائها على (89) كبسولة تحتوي جميعها على (1.27) كيلوغرام من الكوكايين.

وأضاف الفلاي أنه تم إحباط محاولة سيدة كانت ضمن ركاب رحلة أخرى تهريب (1.138) كيلوغرام من الكوكايين عثر عليها مخبأة داخل أحشائها، مبيناً أنه جرى بعد إحباط المحاولتين اتخاذ الإجراءات اللازمة.