عمدة تاروت "للعربية.نت": أحرقوا بيتي وأطلقوا علي الرصاص

تعرض عمدة جزيرة تاروت في محافظة القطيف، عبدالحليم آل كيدار، مؤخراً إلى عملية اغتيال على يد مجموعة إرهابية نجا منها بأعجوبة، حيث أطلقوا عليه وابلاً من الرصاص، استقر عدد منه في جسده.

ويمضي عمدة تاروت هذه الأيام فترة العلاج في مستشفى قوى الأمن بالدمام، حيث زارته "العربية.نت" في المستشفى لتتعرف على تفاصيل نجاته من الاعتداء الذي كاد يودي بحياته.

آل كيدار أوضح أنه خرج من بيته متوجهاً إلى صديق له لتناول العشاء معه، ففوجئ بسيارتين زجاجهما مظلل، يستقلهما 4 أشخاص ملثمين يطاردونه شاهرين السلاح، وقاموا باعتراض سيارته من الأمام مع صدمها ودفعها للخلف، وطلبوا منه إنزال الزجاج الجانبي وتوجهوا له بالكشاف، فرفض تسليم نفسه لهم فأطلقوا عليه الرصاص، حيث أصابته طلقتان في الصدر وطلقة في الفخذ، إضافة لبعض الشظايا في الوجه، وهم يرددون كلمات منها "اقتلوه هو وأهله"، "هذا عميل للأمن".

وأضاف عمدة تاروت "رغم إصابتي فإنني رجعت بسيارتي إلى الوراء دون تركيز بيد واحدة واتجهت إلى جمعية تاروت وأنا مصاب، وعلى الفور قام الإخوة في الجمعية بنقلي لمستشفى عنك، وبعد الكشف والفحوصات جاء أمر بنقلي لمستشفى الأمن العام".

وأضاف آل كيدار: "إصابتي شرف وعزة وكرامة ولن تزيدني إلا قوة للدفاع عن هذا الوطن والوقوف مع ولاة الأمر ورجال الأمن والشعب السعودي".

وأكد أنه تعرض لأكثر من عملية قتل وحرق، كما أن ابنه محمد أصيب بطلقة قبل سنتين، لكن ذلك لن يزيده "إلا قوة وأشكر أهالي تاروت الذين استعدوا لخروجي بالاحتفال، ويكفي وقفة المجتمع وزيارة المسؤولين واهتمامهم فأنا ابن الوطن".