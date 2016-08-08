فيديو.. شرطة الرياض تضبط سارقا انتهك حرمة مصلى

ألقت شرطة الرياض القبض على مواطن ظهر في مقطع #فيديو وهو يقوم بسرقة أجهزة تكييف من مصلى في مدينة #الرياض.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر أحد الأشخاص وهو يسرق مكيفا من مصلى. وذكر الشخص، الذي بث الفيديو، ـن الواقعة حدثت في حي #قرطبة بمدينة الرياض.

وعلى الفور، قامت إدارة تحريات #شرطة الرياض بتحليل مقطع الفيديو، والبحث عن الحوادث المشابهة ذات الصلة، وتمكنت شرطة الرياض من إلقاء القبض على الجاني، بحسب الناطق الإعلامي لشرطة الرياض، الاثنين.

وأوضح الناطق أن الجاني سعودي في العقد الثالث من العمر، وتم توقيفه أثناء قيادته السيارة التي ظهرت في مقطع الفيديو، والتي تبين أنها مسروقة، بحسب موقع "أخبار 24".

وضبطت الشرطة بحوزة الجاني عدة أجهزة تكييف مسروقة من منازل.