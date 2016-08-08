كيف نتعلم ونعلم شبابنا مهنة؟

سألني أحد المتابعين بسناب شات وحتى بصفحتي بتويتر، عن كيف أتعلم مهنة، أحدهم بسناب سألني " كيف أتعلم خياطة الثياب أبغى أفتح محلا خاصا بي " وحقيقة حين فكرت كيف يمكن أن أجيب هذا الشاب ليبدأ مهنة وعملا جديدا، لم أجد " أكاديمية أو مركزا، أو أي مكان موثوق به حكومي يمكن أن يعلمه هذه المهنة " ولن أقول المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني فهي موجهه لفئة خريجي الثانوي ودراسة لسنوات فموضوعها شيء آخر. ولكن ماذا عن أشخاص حتى وإن كان جامعيا أو ابتدائيا أو أي مستوى تعليمي، كيف "نسلح" هؤلاء الشباب والشابات بهذه المهن ؟ فمثلا مهنة " الخياطة، نجار، دهان، مليص، مبلط، يعد قهوة وكل مشتقاتها، كهربائي، ميكانيكي، وعشرات العشرات من المهن والحرف أين يمكن أن يتعلم هذه المهن والشباب "؟ ولا أقصد الدراسة الأكاديمية أو شهادات، بل من يحتاج لدورة أو تدريب لشهر أو ثلاثة شهور أو ستة شهور أو سنة، حسب كل مهنة وما تحتاج أين يمكن أن يتعلموا؟!

الحل، برأيي يبدأ من صندوق "هدف" أولا، الذي يمكن برامج تدريب، ويملك المال، فعلى صندوق هدف وبالتنسيق مع وزارة العمل، العمل على توفير مراكز "دائمة" لتدريب وتعليم الشباب والشابات المهن والحرف، وليس بتعليم بأسلوب التجربة والخطأ، أو الاحتكاك، الأجنبي لن يعلمك شيئا، وهو أصلا غالبا تعلم هنا من زميل له أو نحو ذلك، وشبابنا نادرون بهذه المهن والأعمال، وهي فرصة لصندوق هدف ليعلم الشباب والشابات هذه المهن والحرف، حتى لا يقدم على عمل لا يعلم ماهو أو لا يتقنه، بل يأتي بعلم ومعرفة وتجربة ودراية ومعرفة تفاصيل هذه المهنة أو تلك، وهذا ضروري جدا، لكي تكون لدينا قاعدة بشرية تعلم بعلم ودراية ولا تفشل حين تبدأ، فكيف يبدأ صاحب أي مهنة ويفتح محلا وهو لا يعلم شيئا عنه؟ سيكون مكلفا له، ولا يملك الخبرة، وقد يفشل ويخرج من السوق بأسهل طريقة، وحتى لا يكرر أن الشباب لا يعرف او لا يتقن، بل هو قادر ويستطيع لأصعب المهن والأعمال، فما بالنا بمهن تحتاج شيئا من التدريب والتعليم.

علموهم المهن والحرف، بتعليم صحيح ومتقن، يجيدون بعدها العمل بكل كفاءة، عندها لن نسمع قصص الفشل أو الانسحاب.

* نقلا عن "الرياض"