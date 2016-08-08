10 أيام في البر والبحر

لم يخطر في بالي أنه في السعودية هذا الكم من المواقع التي لا يعرفها الكثير من السعوديين لسبب بسيط جدا هو غياب المعرفة "في ثلاثية عيد الشهيرة" الإنسان والمكان والزمان إلا حينما تنقلنا عبر الشريط الساحلي الشمالي الغربي لهذه القارة غير المكتشفة من قبل أهلها.

ولم يخطر في بالي أيضا أن السواحل في البحر الأحمر لا يشابهها سواحل في العالم من حيث جمال الرمال، وكذلك الشعب المرجانية التي تحتضنها مياه هذا البحر المحمر بالشفق وقت الغياب.

كل ما على البحر الأحمر لافت. الجبال في اليمين والبحر في اليسار، وأنت منطلق باتجاه الشمال نحو حقل أقصى نقطة في الحدود السعودية على خليج العقبة

التفكير في رحلة في منتصف شهر يوليو في أجزاء من السعودية يعتبرها البعض مغامرة غير محسوبة، ولا تعني شيئا سوى أنها تحدٍ للطقس والجغرافيا على مدى عشرة أيام وفي سيارتين مجهزتين تجهيزا كاملا.

ورغم أني مؤمن بأن تجهيز السيارتين كان له الدور الأكبر في القيام بتلك الرحلة والاستمتاع بها حتى أصبحنا نهرب للصحراء كلما اقتربنا من أحد المدن التي تواجهنا في رحلتنا.

رسم الدكتور عيد اليحيى خارطة الطريق لهذه الرحلة الاستكشافية لننطلق في اليوم التاسع من شهر يوليو أحد أحر الأشهر في العام لتتوقف الرحلة بجانب جبلة " العهين" 60 كلم شرق الحناكية والذي يحمل رسومات متعددة تصور الحياة اليومية لإنسان الفترات القديمة.

في اليوم الثاني كنا على موعد مع العيص إحدى محافظات المدينة المنورة والتي اشتهرت في عام 2009 بهزاتها الأرضية. ورغم حجم الجمال في تلك الأرض التي تقبع بالقرب من حرة "الشاقة" لتنبت أجمل المنتجات الزراعية التين والمنقا والتمور ومنتجات زراعية أخرى.

كان لنا في العيص جولة استكشفنا تاريخها القديم بزيارة قلعة شهيرة أهملت يطلق عليها أهالي العيص قلعة "البنت" نسبة لفتاة قتلت في هذه القلعة الشهيرة والتي بنيت قبل نحو 2000 عام.

لا شيء يعادل منظر الجبال الشاهقة التي نزلنا منها نحو ينبع النخل والجمال والمياه الجارية في عيونها التي عادة من جديد للجريان مرة أخرى.

وفي ليلة من الليالي الصيفية الجميلة كان المبيت أسفل جبل رضوى هذا الجبل الذي يخفي كل معالم الجمال داخله، ولا يكتفي بإخفائها بل يحميها أيضا، وهو من الجبال التي تتواجد فيها الوعول والحيوانات بمختلف أنواعها وكذلك النباتات.

ويفتخر أهالي جبل رضوى بحماية هذا المكان والمحافظة عليه وتلقينا كما كبيرا من الدعاوى للدخول لهذا الجبل إلا أن الوقت لم يسعفنا فهو يحتاج ليومين للصعود نحو قمته مع وعد منا بأننا سنعود لهذا المكان غير المعروف لكثير من السعوديين.

التوقف التالي كان بالقرب من المدينة البيضاء "أملج" أو "أم اللج" التي استعصت على الرومان في غزوهم للجزيرة العربية قبل آلاف السنين لتكن هذه الأرض عصية ضد العدوان والغزو.

وفي أيام بحرية لا تنسى كان إبحارنا من حقل في مراكب عائلة الفايز التي تعرف أسرار البحر وحكاياته فكان للغوص متعة لا تساويها متعة في تلك المواقع وفي بحر ترى حدود كل الدول المحيطة به.

جبل اللوز

هذا الجبل العظيم الذي يكتسي بالبياض في الشتاء يعد أحد أسرار تبوك التاريخية ودارت حوله الكثير من القصص التي لم يحن الوقت للحديث عنها هذه المرة لم يكن اكتشافنا للجبل من الأعلى بل كان من الأسفل في مركز اللوز الشبه مهجور حيث نزلنا في أرض لا تنبث إلا الشيح والقيصوم والجعد وهي أشجار عطرية شهيرة عند الأطباء الشعبيين.

لا تشعر عند هذا الجبل وفي الوادي في الأسفل إلا وأنت تسير حافي القدمين وتخلع " نعليك" لتسير على رمال كما خلقها الله لم تدنسها نفايات المتنزهين لتسير بروحانية غير مستغربة.

وتتطلع على رسومات تركها الإنسان القديم لنا لندرسها ونعرفها في مواقع تمت حمايتها من قبل حماية الآثار بسياج لا يوجد عليه أي معلومات عن الموقع أو الرسوم.

ورغم بقائنا ليومين أسفل جبل اللوز إلا أن الرحيل من هذا الموقع كان صعبا على النفس فكأنما اقتلعنا اقتلاعا من صحراء لا يحدث فيها "تيها" لنا كما حدث من قبل لمن مر بها.

العلا "ومدائن صالح"

هذا الموقع من لم يزوره من السعوديين فإنه لا يعرف شيئا عن تاريخ وطنه العظيم فالمكان يتحدث وينطق بالتاريخ في كل زاوية من زواياه. فكما الأهرامات في مصر فإن مدائن صالح تنطق تاريخا عظيما لا يوازيه تاريخ بواجهاته الصخرية والنقوش التي رسمت والكتابات القديمة والحديثة والجبال التي تشكلت بتشكيلات تملأ البصر والفؤاد.

العلا ومدائن صالح ستكون يوما من الأيام محط أنظار العالم ولن تجد لقدمك موطئا عبر ما تختزنه تلك المواقع من تاريخ كبير لم يكتشف بعد ولا يزال المنقبون يبحثون هناك عن التاريخ والقصص التي حدثت بتلك المواقع الشهيرة.

كلما تحدثت عن موقع من هذه المواقع يواجهني سيل من الأسئلة عبر حسابي على سناب تشات حول تلك المواقع وأين توجد ومطالبات بإحداثياتها وكيف الوصول اليها وأيضا معلومات حول تلك المواقع والسكن.