أهلية المرأة لاتتجزأ

في المشهد الاجتماعي الخاص بالمرأة تفاصيل بعضها يثير الاستفهام ويحير العقل، وبعضها يثير الاستفهام الى حد الضحك، وبعضها يثير الاستفهام الى حد البكاء، وبعضها يثير الاستفهام الى حد التوقف عن التفكير..

القاضي بعد عدة جلسات يحكم للام بحضانة ابنائها، وهذا يعني أنها مسؤولة عن ابنائها وعن تربيتهم ورعايتهم وربما تضمن الحكم الصرف عليهم أي نفقتهم في بعض الاحكام لأسباب يقدرها القاضي.. تلك الأم وهي الحاضنة بحسب الحكم القضائي لا تستطيع أن تأخذ صغارها معها لرحلة خارج المملكة الا بموافقة ولي أمرهم الذي وقفت أمامه في المحاكم او الحصول على حكم قضائي يعطيها حق السفر مع صغارها.. ما فائدة الاحتضان إن لم تكن صاحبة قرار في كافة مصالحهم وتحركهم..؟

تلك المرأة الطموحة والتي كابدت الليالي سهرا وبحثا وشاءت الأقدار ان تشارك في مؤتمر علمي لتقدم للعالم منجزها عليها ان تنتظر قناعة ولي أمرها لإخراج جواز سفرها وربما يكون هذا الولي أبا وربما أخا وربما زوجا وربما ابنا مازال يأخذ مصروفه منها..! أي انها في معملها كاملة الأهلية والعقل وخارجه لابد أن تنتظر من يفك قيدها لتكون انسانة كاملة الأهلية..

هذه السيدة حين تذهب للبنك لفتح حساب توفير لأبنائها فيمكنها أن تدفع المال وتؤسس حسابات لأبنائها القصر أما حين تريد الاستفادة من هذا لأبنائها القصر أو لنفسها فعليها أن تحصل على موافقة ولي أمرها وأمرهم لتستطيع صرف ما وفرته حماية لصغارها من غدر الزمن..؟ بل إن ولي الأمر يمكنه أن يسحب المال دون أن يعود لها..

هذه السيدة مازالت لا تستطيع تسجيل ابنائها في المدرسة الا بموافقة ولي أمرهم، حتى وان كانت قد خلعته او طلقها..

هذه السيدة هناك كاتب عدل يكتفي ببطاقتها وبصمتها لتتم اجراءات قضيتها أو معاملتها وآخر مازال يعتقد أنها قاصر لابد من رجل يُعرف بها..! القانون حين تكون المرأة يتحول الى حمل وديع يخجل من مواجهة العرف الاجتماعي..

ولي أمر المرأة موجود خلف كل تفاصيل حياتها، قد يعنفها فنجد من يبرر له، قد يزوجها رغما عنها فيكتفي النظام القضائي بسماع موافقتها صوتيا من خلف باب مجلس الرجال لا شيء يثبت انه صوتها الا شهادة ولي أمرها.. أي انها لا قيمة لها ولرأيها ولحقها في القبول والرفض وليس عدلا أن تعتبر وزارة العدل موافقتها صوتيا دليلا لإتمام عقد القران..

نريد ان تكون الأنظمة الخاصة بالمرأة قوية في نصوصها وقوية في تنفيذها وتتناسب مع معطيات المرحلة، فليس من العدل أن يكون ولي الأمر مطلق الحرية في كافة شؤون المرأة فيما هو غير مؤهل في بعض الأحيان، حين تخلع امرأة زوجها لإدمانه هل يعقل أن تعاد له صلاحية ولاية الأمر على ابنائه وهو غير حاضن، الأهلية لا تتجزأ..

ولاية أمر المرأة بهذا الشكل المطلق لا تتفق مع واقع المرأة السعودية الحالي وليس من ثوابت الدين حتى نتمسك بها، هي اجتهاد أفراد كان مناسبا لواقع مضى وانتهى، اليوم والمرأة عضو شورى ومديرة جامعة وام تحتضن ابناءها وتنفق عليهم بحكم قضائي وهي سيدة اعمال تدير الملايين وتفتح عشرات البيوت وغير ذلك من شواهد التغيير تمثل في مضمونها محركا لضرورة إعادة النظر في نظام الولاية المطلق، خاصة وان الولاية في الاسلام فقط مربوطة بزواج البكر مع ضرورة أهلية ولي الأمر..

* نقلا عن "الرياض"