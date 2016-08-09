برلين: السعودية منعت وقوع هجمات إرهابية بألمانيا

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، سوسن شبلي، في مؤتمر صحافي الاثنين، أن "المعلومات التي قدمتها السعودية لعبت دوراً مهماً في المساعدة على منع هجمات إرهابية في ألمانيا"، وذلك بعدما كان المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، قد ذكر أن بلاده تعاونت مع ألمانيا على خلفية استخدام عنصر من تنظيم #داعش حساباً على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي سبق تفعيله برقم هاتف مسجل في المملكة.

وقال اللواء التركي، في حديث لـ"الشرق الأوسط"، إنه "في ضوء ما توصلت إليه الجهات الألمانية المختصة في تحقيقاتها، تم إجراء اتصالات ولقاءات وتبادل معلومات بين البلدين، عبر قنوات التعاون الأمني، للوقوف على خلفية تواصل عنصر من التنظيم، يُرجح وجوده في إحدى الدول التي تشهد صراعات، مع أحد المتورطين في الجرائم الإرهابية بألمانيا، باستخدام حساب على أحد تطبيقات التواصل سبق تفعيله تقنياً من رقم هاتف مسجل في السعودية"، مشيراً إلى أن التنسيق لا يزال قائماً بين المختصين في البلدين لمحاولة كشف أطراف القضية.

كما شدد على أن السعودية تحرص على التعاون في كل ما يسهم في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.

من جانبها، أكدت ألمانيا، على لسان المتحدثين باسم وزارتيها للداخلية والخارجية، ترحيبها بالعرض الذي تلقته من المملكة للمساعدة في التحقيق في الهجمات التي وقعت بألمانيا خلال الآونة الأخيرة.

كذلك أشارت الداخلية الألمانية إلى أن التعاون الأمني بين البلدين "قيمته كبيرة"، إلا أنها رفضت التعليق على المرحلة التي تمر بها التحقيقات.