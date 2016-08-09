بنتن.. خطوات على طريق النجاح من وكالة وزارة الحج إلى نجاح كبير في تحويل البريد إلى مؤسسة وزاد أن نجحت هذه المؤسسة بفضل الله وتوفيقه وأعادها إلى مضمار المنافسة مع الشركات الخاصة التي سيطرت على هذا السوق بل تغلب عليهم أحيانًا، عرفنا معه العنوان الوطني للتعاملات الحكومية والربط مع القطاع الخاص وخدمات مهمة مثل واصل وخدمات الرسائل السريعة والطرود الدولية وغيرها، حتى أصبحت أعمال مؤسسة البريد يشار إليها ومحل إعجاب من الجميع، وعمل أيضًا على تطوير أداء العاملين في هذه المؤسسة وتحويل ثقافتهم من موظف حكومي إلى موظفي مؤسسات نهج وتعامل وفكر، والنجاح ليس له نهاية بل هو عمل مستمر يحقق أهداف كل مرحلة مخطط لها.

منذ تم تعيين معالي وزير الحج والعمرة محمد بن صالح بنتن في هذا المنصب وهو يعمل على تحقيق رؤية المملكة من خلال هذا المرفق الحيوي في خير بقاع الأرض وقبلة المسلمين، هذه الوزارة التي هي محل عناية خاصة واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين وحكومته الذي أعطى الحرمين الشريفين كل إمكانيات الدولة ورعايتها وحرص على راحة الحجاج والمعتمرين والزوار بكل يسر وسهولة وأمن لهم كافة السبل منذ قدومهم حتى مغادرتهم أرض المملكة، وهذا الحرص والرعاية الملكية منذ تأسست هذه الدولة على يد ملوكها وأمراء مناطقها ووزرائها ومواطنيها.

خدمة الحاج شرف يعتز به أبناء هذا البلد وفخر توارثه وحمله الأجداد والآباء والأبناء بكل أمانة وحب لهذا الواجب بغية الأجر من الله قبل كل شيء وانتماء لهذه المهنة التاريخية سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة التي بدأت هذه الأيام تستقبل توافد الحجيج لأداء هذه الشعيرة المقدسة والنسك العظيم، جعله الله لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.

بنتن.. منذ توليه هذا المنصب وهو يعمل ويجتمع مع جميع الجهات الحكومية ومؤسسات أرباب الطوائف بكافة فروعها لدراسة الخطط التشغيلية لموسم الحج وأيضًا الخطط التطويرية التي بدأ بتطبيقها لهذا العام مثل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وفق آليات عمل متطورة ومعايير مميزة والحد من تفاقم الأسعار لشركات حجاج الداخل في خطوة مسبوقة تحسب لمعاليه تتبعها خطوات من النجاح المنتظر تهم أبناء هذه المهنة لتطوير أعمالهم وفق التطلعات مواكبة لرؤية المملكة والنقلة النوعية لتقديم الخدمات في 2020 أن شاء الله تعالى.

#هدفك_مستقبلك

* نقلا عن "المدينة"