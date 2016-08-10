افتتاح سوق عكاظ وتقديم جوائز للفائزين

افتتح الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية لسوق عكاظ، تحت رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الثلاثاء، الدورة العاشرة لفعاليات #سوق_عكاظ وذلك بمقر السوق في العرفاء.

وتجول أمير منطقة مكة المكرمة في معارض الجهات المشاركة، مشيداً بما ضمته المعارض بين جنباتها من مقتنيات، ثم افتتح معرض عكاظ المستقبل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء #السعودية (واس).

كما اطلع الأمير خالد الفيصل على ما تحويه "جادة عكـاظ"، وشاهد عروضاً لنماذج من الحياة اليومية المعروفة في السوق قديماً، مثل مرور القوافل، والشعراء على الإبل والخيل، وإلقائهم قصائدهم وأدبهم في السوق باللغة العربية الفصحى، وعروضاً للألعاب الشعبية، ومحال الحرف والصناعات اليدوية يعمل فيها حرفيون وحرفيات من المملكة وبعض الدول العربية، ومحال الأسر المنتجة للمأكولات الشعبية، والمقاهي، ومحال عرض وبيع المقتنيات والقطع الأثرية، وبيع الهدايا التذكارية التاريخية اليدوية، كما شاهد عروضا للفنون الشعبية من الفرق المشاركة في مسابقة الفولكلور الشعبي بسوق عكـاظ.

وألقى الأمير خالد الفيصل كلمة قال فيها: "نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله بنصره ـ أتشرف بافتتاح سوق عكاظ".

وأضاف أنه تلقى أثناء تجوله بجادة عكاظ اتصالاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وجهه فيه بنقل تحياته لمن حضر ومن سيحضر ومن سيشارك في عكاظ.

وقلدت شاعرة عكاظ في العام الماضي ربى الحاج البردة للفائز بجائزة شاعر سوق عكاظ لهذا العام محمد محمود العزام من الأردن، كما قدم الشاعر جاسم الصحيح جائزة شباب عكاظ لشاعر شباب عكاظ الشاعر السعودي خليف بن غالب الشمري، كما قدم مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون سلطان البازعي الفائزين بجائزة لوحة وقصيدة، وهم عبدالرحمن خضر الغامدي (المركز الأول)، ومحمد علي الشهري (المركز الثاني)، وسعيد الهلال الزهراني (المركز الثالث).

وضمن الفعاليات، تم عرض فيلم عن #رؤية_2030 بعنوان (اقتصاد مزهر ومجتمع حيوي ووطن طموح).

بعد ذلك، تواصل تقديم الجوائز حيث قدمت جائزة الرواية التي تم استحداثها في الدورة الحالية، وقدمها محمد البريكي من الشارقة، ونال جائزتها الروائي السعودي مقبول موسى العلوي عن رواية (البدوي الصغير)، كما قدم رئيس النادي الأدبي في الرياض الدكتور عبدالله الحيدري الفائزين بجائزة الخط العربي، وهم عبدالباقي أبو بكر من ماليزيا وحصد المركز الأول، ومحفوظ ذنون يوسف عراقي الجنسية ثانيا، فيما حل ثالثا يحيى محمد فلاته من نيجيريا، وقدم جائزة التصوير الضوئي الطبيب والفنان التشكيلي أحمد الماطر للفائزين عبدالرحمن إبراهيم الماجد من البحرين في المركز الأول، وثانياً ظافر مشبب الشهري من السعودية، وحاز على المركز الثالث قاسم محمد الفارسي من السعودية.

إلى ذلك، قدمت الدكتورة نجاح عشري من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية جائزة مبتكر عكاظ، وحصل عليها الدكتور أنس محمد باسلامة من السعودية، كما قدم مدير مركز الملك سلمان للشباب هاني المقبل جائزة رائد أعمال عكاظ المستحدثة لأول مرة في الدورة العاشرة، وحصل عليها لؤي محمد نسيم من السعودية.

واختتم فنان العرب #محمد_عبده بوصلة غنائية "أفاطمُ مهلاً" الحفل الذي حضره الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والأمير تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ورئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، وعدد من المسؤولين والمثقفين.