الدفاع الجوي السعودي يتصدى لصاروخين أطلقهما الحوثيون

تصدى #الدفاع_الجوي_السعودي لصاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية من الأراضي اليمنية على منطقتي #أبها وخميس مشيط.

فيما تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات #التحالف_العربي من استعادة عدد من المواقع في منطقة نهم على تخوم العاصمة #صنعاء.

وقال مركز الإعلام العسكري نقلا عن مصدر عسكري، إن قوات الجيش والمقاومة استكملت تحرير منطقة الحول بشكل كامل من يد ميليشيات الانقلابيين الحوثيين والمخلوع #صالح بعد معارك عنيفة.

كما تم تطهير جبل القتب الاستراتيجي المطل على خط إمداد الميليشيات الانقلابية المتمركزة في جبل المدفون، وتمكنت القوات من قطع إحدى طرق إمداد الميليشيات.