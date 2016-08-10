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الدفاع الجوي السعودي يتصدى لصاروخين أطلقهما الحوثيون

المصدر: العربية نت
الدفاع الجوي السعودي "صورة أرشيفية"
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تصدى #الدفاع_الجوي_السعودي لصاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية من الأراضي اليمنية على منطقتي #أبها وخميس مشيط.

فيما تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات #التحالف_العربي من استعادة عدد من المواقع في منطقة نهم على تخوم العاصمة #صنعاء.

وقال مركز الإعلام العسكري نقلا عن مصدر عسكري، إن قوات الجيش والمقاومة استكملت تحرير منطقة الحول بشكل كامل من يد ميليشيات الانقلابيين الحوثيين والمخلوع #صالح بعد معارك عنيفة.

كما تم تطهير جبل القتب الاستراتيجي المطل على خط إمداد الميليشيات الانقلابية المتمركزة في جبل المدفون، وتمكنت القوات من قطع إحدى طرق إمداد الميليشيات.

كلمات دالّة

#اليمن, #ميليشيات الحوثي, #الدفاع الجوي السعودي, #أبها, #التحالف العربي, #صنعاء, #صالح

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