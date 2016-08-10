طه حسين والشعر الجاهلي

أنكر عميد الأدب العربي الشعر الجاهلي وزعم أنه منحول!.. وأظن السبب هو البحث عن مزيدٍ من الشهرة!.. فلم يكن وقتها يحمل لقب العميد!..

مع أن الردود توالت تدحض هذا الإنكار العجيب.. إلا أن طه حسين أصرّ على رأيه الغريب، وهو سعيد بكثرة الردود.. ذلك هو ما يريد!

قلت: ويكفي للرد على هذا الزعم المنكر، أن نسأل: من هو الشاعر الذي يبدع معلقات أمثال معلقة أمرئ القيس، وعنترة بن شداد، وطرفة بن العبد، وعمرو بن كلثوم، وينسبها لغيره وهي في غاية الروعة والإبداع!

ولو وجد هذا الشاعر المغفل - فرضاً - فأين شعره هو؟! فإن شاعراً - أو عدة شعراء - استطاع أن يبدع تلك المعلقات التي لا تزال تتوهج في الشعر العربي والعالمي توهج الألماس في العقد.. لا بُدَّ أن يكون له شعر بمستوى ذلك الشعر الذي نسبه لغيره.. بل أروع منه.. وأكثر إبداعاً.. لأن شاعراً بتلك الموهبة الخارقة سوف يعبر عن خلجات نفسه وحرارة تجاربه، تعبيراً من تعبيره في المعلقات التي نسبها لغيره وضحى بنفسه وأخفى اسمه!..

وجود مثل هذا الشاعر الذي ينسب أروع الشعر العربي لغيره.. ويعجز عن إبداع ما يقاربه.. شبه مستحيل..

الرد المختصر على زعم طه حسين هو المثال الصارخ: (حدَّث العاقل بما لا يليق، فإن صدّق فلا عقل له)!

* نقلاً عن "الرياض"