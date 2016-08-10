عسيري: يأس الميليشيات وراء القذائف التي تسقط على الحدود

أكد اللواء الركن أحمد #عسيري مستشار وزير الدفاع السعودي، اليوم الأربعاء في مداخلة مع قناة "العربية"، أن "المقذوفات التي تسقط على المحافظات الحدودية تأتي نتيجة يأس الميليشيات".

وكانت الميليشيات قد أطلقت مقذوفات على محافظة #صامطة التابعة لمنطقة #جازان . وقد أسفر سقوط المقذوفات عن وفاة شاب وإصابة ثلاثة أشخاص، وتضرر واجهة أحد المباني بالمحافظة.

وأضاف عسيري: "سنواصل دعم جهود الجيش اليمني التي تحقق نتائج إيجابية في #نهم "، مشدداً على أن "قواتنا المسلحة تقوم بواجبها على أكمل وجه قرب الحدود اليمنية".

وشدد عسيري على مواصلة التحالف دعمه للحكومة اليمنية الشرعية في وجه الانقلابيين مؤكدا أن دعوتهم لعقد جلسة للبرلمان تعكس اليأس الذي وصلت له هذه الميلشيات.