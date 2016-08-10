عسير.. وفاة عريف بعد تعرضه لدهس وطعن

توفي رجل أمن برتبة عريف في محافظة بيشة فجر الأربعاء بعد تعرضه لدهس وطعن متعمدين.

وصرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير أنه "وفي فجر يوم الأربعاء الموافق 17 / 11 / 1437هـ ، تعرض العريف بدوريات أمن محافظة بيشة / مهذل فهد محمد السلولي بعد خروجه من صلاة الفجر بمسجد الصماهدة بحي العزيزية بمحافظة بيشة إلى عملية دهس متعمد، وطعن، نتج عنها مقتله".

وقال الناطق الإعلامي إن "الجهات الأمنية (تمكنت) بتوفيق الله من الإطاحة بالجاني والقبض عليه في اليوم ذاته، واتضح أنه مقيم يمني الجنسية يدعى عمر سعيد مهدي باهيصمي يبلغ من العمر (20) عاماً تقريباً، وقد تم إحالته للجهات المختصة للتحقيق معه في جريمته".