التهميش عذراً للتطرف

لا يتوقف الإسلاميون عن انتقاد المجتمعات الغربية وطريقة تعاملها مع المسلمين القاطنين في الغرب، واعتبار ما يصفونه بـ«التهميش» للمسلمين الذين يعيشون بينهم هو السبب في اتجاه بعض الشباب المسلم هناك نحو التطرف ثم الإرهاب، ويصفون، مثلاً، الأحياء الفقيرة في ضواحي العواصم الأوربية، التي تعيش فيها عائلات مسلمة بعيدة عن وسط المدينة، بأنها يتكاثر فيها التطرف.

تغلب عقلية المؤامرة على عقول كثير من العرب والإسلاميين، ويعتقدون أن الغرب ليس له وظيفة إلا اضطهاد المسلمين والتآمر لكشف وجه المرأة المسلمة وإفسادها، وأن هذا، إضافة إلى العنصرية، هو سبب التطرف.

في رأيي عقلية المؤامرة تعتبر أخطر أوبئة العالم الثالث عموماً، بما فيه العالم الإسلامي، ويكفي أن تنظر إلى «يوتيوب» لترى مجموعات إسلاميين شبان يعيشون في العواصم الغربية ويتكلمون عن مؤامرات الغرب عليهم، لكن لو نظرت إلى الصورة الأكبر فستجد أن الأغلبية الساحقة من المسلمين الذين يعيشون في الغرب لا يعانون من أي تهميش أو اضطهاد، وإن حدث فستكون حالات فردية لا تستحق الذكر، وأن اضطهاد المسلمين داخل الدول الغربية هو وهم في عقول غارقة في نظرية المؤامرة، وأن أصحاب هذه العقلية هم من يمارس التهميش لذاتهم وجماعتهم وعائلاتهم وليس المجتمع الذي يعيشون فيه، ومن هؤلاء خرج عدد مذهل من الشباب لينضم إلى تنظيمات إرهابية متوحشة للدفاع عن مشروع خلافة وهمية.

لست من أنصار نظرية المؤامرة، ولا من أنصار نقيضها الذي يجعل المبهورين بالغرب يعتقدون أن الغرب مجموعة من الملائكة وأننا نحن - المسلمين- فقط المجرمون في كل مواجهة تحدث، الأكيد أنه يوجد ترسبات قديمة بين الإسلام والغرب وقوى متطرفة وعنصرية في الغرب، وكذلك نحن لدينا هذه القوى ذاتها، فعلينا أن نفرق بشكل واضح بين السياسات الخارجية للدول الغربية، التي تحكمها في كثير من الأحوال مصالح ضيقة لجماعات ضغط تملك نفوذاً قوياً على السياسيين المنتخبين، وكذلك رؤية قاصرة من حكومات منتخبة حديثاً لا تملك خبرة كبيرة في السياسية الخارجية، ما يضعها تحت نفوذ جماعات المصالح، التي قد تملك نظرة قصيرة الأجل باتجاه تثبيت مصالحها في العالم الثالث، وكذلك لا توجد في الدول الغربية مصدات قوية قادرة على لجم السياسة الخارجية للدولة إذا ارتكبت أخطاء كثيرة؛ كغزو العراق من حكومة الرئيس جورج بوش الابن، الذي نفذ الغزو المدمر من دون أن تتمكن قوى المعارضة الداخلية من منعه، إضافة إلى تعامل الحكومات الغربية أحياناً مع حكام مستبدين مجرمين في العالم الثالث ارتكبوا جرائم كبرى ضد شعوبهم عقوداً، أدت إلى انفجارات كبيرة في دول العالم الثالث، مثل شاه إيران الراحل، وأغوستو بينوشيه ديكتاتور تشيلي، ومانويل نورييغا زعيم بنما المستبد، الذي زرعته أميركا ثم انقلبت عليه وخلعته في عملية عسكرية كبيرة تابعناها بتفاصيلها، وغيرهم كثيرون.

أما في السياسة الداخلية، وهو مجال هذه المقالة، فالغرب قطع أشواطاً كبيرة في الليبرالية، والمجتمع المدني والنظام القانوني حازم في ما يتعلق بالعنصرية أو الكراهية الدينية الظاهرة، ما كان يجعل التيارات العنصرية هناك، وهي أقلية عموماً، تميل إلى عدم إظهار وجهها خوفاً من المسائلة القانونية، ما يجعل العنصرية والاضطهاد المجتمعي في الدول الإسلامية، بين فئات العرب والمسلمين أنفسهم وضد بعضهم البعض، أكثر بروزاً مما هي في الغرب، وبالتالي فإن العرب والمسلمين الذين يعيشون في الغرب، سواء من الإسلاميين أم الليبراليين، يتمتعون بحقوق قانونية وإنسانية ودينية وسياسية أكثر من المسلمين القاطنين في بلاد الإسلام.

تعيش المجتمعات الإسلامية والعالم «ثالثية» وتعاني من قوالب فكرية واجتماعية سببها الفهم المتوارث للدين والمجتمع والقبيلة، وينشأ الفرد داخل هذه القوالب الجامدة، التي تفرض إلى حد بعيد نظرته إلى الدين والدنيا، وهذه القوالب قادرة على إنتاج عقليات جاهزة لتلقي الفكر المتطرف والتجاوب معه والإيمان بخرافة المؤامرة الصليبية الكافرة علي المسلمين، وحتمية المواجهة الجهادية مع الغرب، ما يجعل مقاومة الوقوع في التطرف أكثر صعوبة، كمن يسير عكس التيار أحياناً ويقاوم ضغوطاً وعقليات نمطية تحيط به قد تهدد توازنه العقلي والنفسي ونظرته إلى العالم.

أما في الغرب فالموضوع مختلف كثيراً، كون المجتمعات الغربية منفتحة، ويملك الفرد من حرية الاختيار الكثير، وتتضاءل العنصرية والضغوط المختلفة القادرة على صناعة القوالب الفكرية المتحجرة، ولو ذهبت إلى الغرب لوجدت ملايين المسلمين الناجحين في شتى الميادين، فالذين اختاروا مسار الاندماج في تلك المجتمعات والاستفادة منها في التعليم والعمل والمشاركة في الحياة السياسية حققوا النجاح، أما من اختار مسار الانعزال والغرق في الكتب الدينية القديمة والكتب الصفراء، التي تصور العلاقة بين المسلم والآخر أنها فقط علاقة مواجهة بين دار سلام ودار حرب، وأنه لا يمكن الاندماج في المجتمعات العربية بحجج دينية، فهو الذي حكم على نفسه بالعزلة وليس المجتمع الذي يعيش فيه.

الفارق بين القوالب الجامدة في المشرق الإسلامي والمسارات المفتوحة مع حق الاختيار في العالم الغربي لم يأتِ من فراغ ولا هو حال تطور داروينية عشوائية، بل هو خيار المجتمعات الأكثر نضجاً لإحداث التغيير المطلوب في مجتمعاتها إرادياً، عبر جهد خارق قام به الفلاسفة والمفكرون في عصر النهضة الأوروبية، ومن أبرزهم البريطاني فرانسيس بيكون، الذي شرح أربعة أنواع من الأوهام، التي تعشش في عقول الناس، والتي يعتبر القضاء عليها شرطاً لدخول عصر النهضة، وأولها أوهام القبيلة، وهي التي تنتشر في كل البشر، وهي نابعة من الطبيعة البشرية وميولها وقصورها، مثل الميل إلى تصديق الخرافات والأحلام، وميل الناس إلى التفكير بالتمني وتصديق أمانيهم على أنها حقائق مطلقة، والثانية هي أوهام الكهف التي تختلف من شخص إلى آخر بحسب تجربته الشخصية وقناعاته، والثالثة هي أوهام السوق، وهي إمكان انبهار الافراد بالألفاظ وقدرة البعض على خداع الناس باستخدام الخداع اللفظي واللغوي، والأخيرة هي أوهام المسرح التي تنشأ من المدارس الفكرية والمعتقدات والقناعات المغلوطة التي يتقبلها الأفراد من دون تمحيص أو شك، واجتهد بيكون وفلاسفة النهضة لتطهير العقل الغربي من هذه الأوهام، والواضح أن العالم الإسلامي في حاجة ماسة إلى إعادة بناء العقل والوعي، وهو الشيء الذي لن يحدث بمفرده، بل هو في حاجة إلى جهد كبير من المفكرين والمثقفين، على أن يتم في أسرع وقت بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق النجاح، فالمستقبل لا ينتظر أحداً.

* نقلاً عن "الحياة"